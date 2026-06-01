ASUS ExpertBook Ultra（B9406CAA）ASUSのビジネス向けフラッグシップノートPC「ExpertBook」シリーズの最上位モデル、ExpertBook Ultra（B9406CAA）をレビューします。ExpertBook Ultraは、最新のIntel Core Ultraシリーズ3（Panther Lake）プロセッサと新世代の統合GPU「Intel Arc B390」を搭載したCopilot+ PC対応の14型ノートPCです。LPDDR5X 64GB／PCIe 5.0 SSDという最新世代の構成を採用し、ビジネス用途で求められるパフォ