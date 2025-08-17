中国では、旅客機内で乗客が、大声で罵（ののし）り合いながらミネラルウオーターの水をかけあう姿を撮影した動画が注目を集めた。イタリアのローマから四川省成都に向かう四川航空3U3896便の機内で、8月15日に発生した出来事だった。トラブルの発端は、前列に座る女性が座席の背もたれを後ろに倒したことだった。中国メディアの南都都市報が伝えた。ネット投稿された動画を見ると、立ち上がった男性と座席に座る女性が激しくのの