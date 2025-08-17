セネガル・ダカールでインタビューに応じるジョマイ・ファイ大統領＝14日（中野智明氏撮影・共同）【ダカール共同】西アフリカ・セネガルのジョマイ・ファイ大統領（45）が17日までに、首都ダカールで共同通信と単独会見した。20日からの横浜市でのアフリカ開発会議（TICAD）に出席すると明言。日本にデジタル分野の支援を期待するとし「才能ある若者が多く、日本の助力を得て人材育成を進めたい」と話した。昨年4月の就任後、日