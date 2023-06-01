◇交流戦ロッテ6―3広島（2026年5月28日マツダ）母校の偉大な先輩の現役時代は知らなくても、その魂は受け継いでいる。広島で通算213勝を挙げた北別府学と同じ都城農（宮崎）出身で“北別府2世”と呼ばれるロッテの先発・広池が、初登板のマツダで6回6安打2失点（自責点1）に抑え2勝目を手にした。「真っすぐとチェンジアップ、スライダーの制球が良く、捕手の（佐藤）都志也さんのリードもあって良い流れで組み立てるこ