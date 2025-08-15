遺産は事前にすべて把握できているとは限りません。故人が生前に「財産はほとんどない」と話していても、死後に現金や預貯金、不動産、さらには借金が見つかることがあります。遺言がないままこうした資産や負債が判明すると、遺産分割や相続税申告のやり直し、家族間のトラブルに発展することも少なくありません。押し入れ奥から出てきた〈現金1,000万円〉「遺言なんて必要ないよ。うちは揉めないから」--そう笑っていた父が亡く