ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 「ロシアは停戦意思を全く持っていない」EU外相がプーチン氏を批判 EU 停戦 首脳会談 ロシア ウクライナ 海外・国際ニュース 時事ニュース 共同通信 「ロシアは停戦意思を全く持っていない」EU外相がプーチン氏を批判 2025年8月16日 21時22分 リンクをコピーする EUのカヤ・カラス外交安全保障上級代表＝7月、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）の外相に当たるカラス外交安全保障上級代表は16日、ロシアがウクライナ侵攻について「近い将来に終わらせようという意思を全く持っていないのが現実だ」とし、米ロ首脳会談で停戦に向けた具体的な考えを示さなかったロシアのプーチン大統領を批判した。カラス氏は「戦争の根本的原因は、ロシアの帝国主義的な外 記事を読む おすすめ記事 トランプ氏、ロシアけん制 交渉不調で「厳しい結果」 2025年8月14日 8時24分 当事国不在で領土交換議論 米ロ首脳、停戦合意せず 2025年8月16日 19時29分 米露首脳会談は「プーチン氏の意向を聞き取る機会」…米大統領報道官、即座の停戦実現を否定 2025年8月13日 11時34分 トランプ氏、停戦拒めばロシアは「厳しい結果」に直面 首脳会談前に圧力 2025年8月14日 6時22分 ゼレンスキー氏、東部ドンバス地方の割譲を拒否 「新たな侵攻につながる」 2025年8月13日 6時23分