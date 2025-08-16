「おっちょこドジおねえさん」や「ヒナのままじゃだめですか？」などの作品で知られる漫画家の倉地千尋氏が16日、X（旧ツイッター）を更新。急性リンパ性白血病を患っていることを公表した。倉地氏は、「急性リンパ性白血病になってしまいました、、」と報告。「これから治療を頑張ります」として、「ですが、とても怖いので経験者いらっしゃいましたら情報ください」と情報を募っている。「また漫画が描けるように頑張ります」と