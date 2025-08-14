初回の第1打席に右翼線三塁打で3得点のキッカケに【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。古巣本拠地での移籍後初登板とあってか、マウンド上では笑顔を見せる場面も多く、ファンも「今日の大谷さん野球が心底楽しそうでいいな」「にこにこで楽しそう」など“変化”を感じ取っている