米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.679（-0.052） 米10年債4.237（-0.052） 米30年債4.827（-0.051） 期待インフレ率2.377（-0.010） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。前日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、関税が警戒したほどインフレを押し上げていないとの安心感に繋がった。９月ＦＯＭＣでの利下げ期待も完全に織り込んでおり、ベッセ