米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）
米2年債　 3.679（-0.052）
米10年債　4.237（-0.052）
米30年債　4.827（-0.051）
期待インフレ率　　2.377（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。前日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、関税が警戒したほどインフレを押し上げていないとの安心感に繋がった。９月ＦＯＭＣでの利下げ期待も完全に織り込んでおり、ベッセント財務長官が「９月は０．５０％ポイントの大幅利下げを実施すべき」と主張していた。

　２－１０年債の利回り格差は＋５６（前営業日：＋５６）。

