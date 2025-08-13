※７月に配信された記事のなかで、注目を集めた記事を再配信いたします。篠塚和典が語るイチロー前編日本人初の快挙となるアメリカ野球殿堂入りを果たし、日米両方の野球殿堂入りを果たした史上初の選手にもなったイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）。そんなイチロー氏が長年使っていたバットは、首位打者に２度輝くなど球史に名を残す安打製造機・篠塚和典氏（元巨人）が使っていたモデルをベースにし