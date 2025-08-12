ノルディックスキー複合で五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（３７）＝北野建設＝が１１日、長野・白馬でローラースキー練習を公開した。集大成と決めている来年２月のミラノ・コルティナ五輪でメダル獲得なら、冬季五輪日本勢初の４大会連続個人メダルの快挙。「自分に対する期待値も低いし、周りもそんなに期待していない。その中で２月に最高のパフォーマンスができたらかなり奇跡的。だから今までで一番楽しみ」と前人未到への