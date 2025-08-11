¾¾ÃÝ¤Ï11Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡×ÂèÆóÉô¤Ç¡¢½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ºäÅì¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£12Æü¤ÏµÙ±éÆü¤Î¤¿¤á¡¢13Æü°Ê¹ß¡¢¾å±é¤òºÆ³«¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢ÂÎÄ´¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤Ï¿·ºî¤Ç¡¢ºäÅì¤µ¤ó¤¬²Ð¤ÎÄ»¤ò±é¤¸¡¢±é½Ð¡¦ÊäÄÖ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£