食楽web ●東京で長く愛されてきた老舗や精米店を巡り、おにぎりや巻き寿司のおいしい5軒をご紹介します。 日本食を語る上で忘れてはいけない、お米の存在。ひと口頬張った瞬間に広がる炊き立てご飯の甘みや香りは、まさに日本の食文化の象徴と言えます。 「やっぱり日本のお米は美味しい」と思わず再確認できる味に出会うと、なんだか心がほっと和みますよね。そこで今回は、東京で愛されてきた老舗や精米店から5軒を厳選。