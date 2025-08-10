¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³Ž¥¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤¬8Æü¡¢¹ø¤«¤é¤ª¿¬¤Ë¤«¤±¤¿´ØÀá¤Î°¡Ã¦±±¤Î¤¿¤á¡¢ÅÐÃÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËµÞ¤­¤ç¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»²²Ã¡£¼«¿È¤Î¾É¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»ÊÆ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦´ä¸«Âô»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØËÌ³¤Æ»ÊÆÀ¸»º¼Ô¸òÎ®²ñ¡Ù¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÆÍÁ³·ãÄË¤¬Áö¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ç¹ø¤«¤é¤ª¿¬¤Ë¤«¤±¤¿´ØÀá¤Î°¡Ã¦±±¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ÎÂç¤­¤Ê¥¹¥¯¥ê