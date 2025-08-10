広陵（広島）が甲子園の出場辞退を発表したことを受け、大会会長の角田克朝日新聞社社長と副会長の宝馨・日本高野連会長が会見した。角田社長は申し入れを受理したことを報告し、「このような事態となったことは大変残念。学校の判断を受け入れさせていだたく。選手をはじめ、大会に関わる全ての皆さん、ファンの皆様に心配をおかけしていることを深くおわびしたい」と謝罪した。続けて、「連日熱戦が続いており大会は中盤に