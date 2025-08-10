ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > サッカー元日本代表の釜本邦茂さん死去、81歳 メキシコ五輪で銅 釜本邦茂 訃報・おくやみ スポーツニュース・トピックス 読売新聞オンライン サッカー元日本代表の釜本邦茂さん死去、81歳 メキシコ五輪で銅 2025年8月10日 14時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 サッカー元日本代表の釜本邦茂さんが10日、大阪府内の病院で死去した 1968年のメキシコ五輪では、ストライカーとして銅メダル獲得の原動力に 日本代表の国際Aマッチで、男子では歴代最多の75得点を記録した 記事を読む おすすめ記事 釜本邦茂さん死去 メキシコ市五輪で得点王獲得 前人未踏の功績残す 国際Ａマッチ通算７５得点は歴代最多 2025年8月10日 14時48分 釜本邦茂さん死去 ガンバ大阪が追悼「クラブの礎を築かれました」91年、前身・松下の監督就任 2025年8月10日 14時58分 釜本邦茂さん死去 2025年、著名人の訃報相次ぐ 長嶋茂雄さん、みのもんたさん…悲しみ広がる 2025年8月10日 14時36分 日本サッカー、『国立での元日決勝』が復活！第47回皇后杯決勝が「2026年1月1日」に開催決定 2025年8月5日 19時0分 假屋崎省吾さん、80回目の「広島原爆の日」思い「核兵器の根絶を願ってやみません」 2025年8月6日 14時43分