ストライカーとして活躍した釜本邦茂さん読売新聞オンライン

サッカー元日本代表の釜本邦茂さん死去、81歳 メキシコ五輪で銅

by ライブドアニュース編集部

  • サッカー元日本代表の釜本邦茂さんが10日、大阪府内の病院で死去した
  • 1968年のメキシコ五輪では、ストライカーとして銅メダル獲得の原動力に
  • 日本代表の国際Aマッチで、男子では歴代最多の75得点を記録した
