夏の甲子園大会に出場していた広陵高校が、出場辞退することを明らかにした 同校は、1月に寮内で暴力行為があったことを認め謝罪文書を発表していた 不祥事による大会開幕後の辞退は、今回が初めてとのこと 記事を読む 関連の最新ニュース 夏の甲子園2025 記事時間 広陵高校が甲子園辞退 不祥事による開幕後の辞退は史上初 記事時間 08/10 13:08 広陵高校が夏の甲子園大会の出場辞退へ 校長が取材対応で明らかに 記事時間 08/10 13:13 広陵が甲子園の出場を辞退 波紋を広げる日本高野連の事案