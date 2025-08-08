ホームと反対側のドアが開いた高崎線(視聴者提供) ＪＲ東日本高崎支社は、高崎線の上尾駅で７日夜、ホームと反対側のドアが開くトラブルがあったと発表しました。担当車掌は、「一時的な睡魔に襲われた」と話しているということです。 ＪＲ東日本高崎支社によりますと、７日午後６時半過ぎ、高崎線の下り普通列車が埼玉県上尾市にある上尾駅に到着した際、担当車掌が反対側のドアを誤って開けたということです