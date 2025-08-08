ソフトバンクは、ワイモバイルオンラインストアで「Pixel 8a」と「OPPO A3 5G」を値下げした。他社からのMNP、もしくは既存ユーザーの追加申込など、条件を満たしたユーザーが対象となる。 Pixel 8a Pixel 8aは、他社からのMNPでワイモバイルに加入すると、2万4800円で購入できる。これまでは2万9800円だった。また、既存のワイモバイルユーザーがもう1回線申し込んだ場合も、同じ