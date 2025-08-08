全国各地で40度超えが続く猛暑の中、屋内でも異変が起きている。外気と室内の温度差などによって起こる窓ガラスの「熱割れ被害」だ。修理業者によれば１日に10件ペースでこの修理依頼が入るという。前触れもなく、突然割れる窓。業者らに被害の実情聞いた。 〈画像〉ワイヤーガラスの次に被害が多いと言われているペアガラスの熱割れ写真 「今年は例年よりも早い6月から修理依頼が入っています」 消防庁の調