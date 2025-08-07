米政権の相互関税が発動 石破首相は大統領令の修正を求めていく考えFNNプライムオンライン

米政権の相互関税が発動 石破首相は大統領令の修正を求めていく考え

  • トランプ政権による日本への15％の相互関税が発動された
  • 合意内容の認識に食い違いもみられ、日本政府も確認の必要性に迫られている
  • 石破首相は大統領令を直ちに修正するよう強く求めていく考えを強調した
