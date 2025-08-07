ニューストップ > 国内ニュース > 米政権の相互関税が発動 石破首相は大統領令の修正を求めていく考え トランプ政権 アメリカ FNNプライムオンライン 米政権の相互関税が発動 石破首相は大統領令の修正を求めていく考え 2025年8月7日 22時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと トランプ政権による日本への15％の相互関税が発動された 合意内容の認識に食い違いもみられ、日本政府も確認の必要性に迫られている 石破首相は大統領令を直ちに修正するよう強く求めていく考えを強調した 記事を読む おすすめ記事 浅野ゆう子、母の命の恩人と30年ぶりの“再会美談”の裏で音信不通だった事実に視聴者ア然 2025年8月7日 16時0分 「夜更けまで嬌声が…」中村芝翫、「別れた」愛人Aさんと“実家で誕生日パーティー”を開催…三田寛子をハラハラさせる「またくっついた疑惑」の実情 2025年8月7日 16時43分 元放送作家 文春が報じた中居正広氏の発言に「吐き気を覚えた」 2025年8月7日 15時53分 速報「おむつのみの女の子を保護している」幼い娘を自宅に置き去り…自衛官の父親と母親を逮捕 札幌市 2025年8月7日 11時43分 【甲子園】広陵巡り別の事案で情報提供 学校が第三者委を設置し調査中と日本高野連が発表 2025年8月7日 21時37分