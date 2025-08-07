株式会社ポケモンは7日、国立天文台と連携し、宇宙の謎を楽しく学べる企画展『ポケモン天文台』を開催することを、文部科学省で行われた記者会見で発表した。国立天文台として初の大規模な企画展となり、全国の博物館などを巡回する形で、11月1日より相模原市立博物館での開催を皮切りにスタートする。会見では企画展のキービジュアルにも描かれている「ほしぞらピカチュウ」が登場すると、撮影時間10分という異例の長さに記者た