ウォーターフィルター（画像提供：モンベル。以下同） 株式会社モンベルは、川や湖の水から安全な飲料水を作るポータブル浄水器「ウォーターフィルター」を7月に発売開始した。価格は6,600円。 水の中の有害な細菌や、エキノコックスなどの寄生虫を99.9999%除去できるというフィルター。0.1μmの中空糸膜により、フィルターを通した水をろ過する仕組み。フレックス