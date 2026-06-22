人気コミック『ワンダンス』が&TEAMのJO主演で実写映画化され、11月27日に公開されることが決定した。 参考：内山昂輝×羊宮妃那、『ワンダンス』で掴んだ“表現”への想い「言語を飛び越えられる」 本作は、2025年にはテレビアニメ化もされ話題を呼んだ、『月刊アフタヌーン』（講談社）にて連載中の珈琲による同名漫画を実写化する青春映画。吃音症が原因で目立つことが苦手であり、自分の気持ちを抑えて周り