テレビ朝日の日曜朝の特撮シリーズ「PROJECTR.E.D.」の第2弾「角醒ハンターオメガホーン」（前9・30）が、来月26日にスタートする。「PROJECT…」は、2月に終了したスーパー戦隊シリーズから放送枠を引き継いだ「赤いヒーローが活躍する新たな特撮映像シリーズ」。現在は第1弾の「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」が放送中だ。新作の主人公は、トレジャーハンター・炎のシャウト。発掘した拡声器のようなアイテム「角