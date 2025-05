メールの返信を書くにあたっては、これまでの文脈を確認したり、ファイルに埋もれている詳細をチェックしたりすることで、意外と時間を取られてしまいがち。また、思い通りの文面を作るのにも時間がかかります。こうした状況を改善する機能として、Googleが「パーソナライズドスマート返信機能」をGmailに搭載することを表明しました。Introducing new ways Gemini in Workspace helps you do your best work | Google Workspace B