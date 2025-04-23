¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£ÆÈÎ©°Ê¹ß¤Î¼«¤é¤Îµ°À×¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖNever-ending¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î»×¤¤¤È¤Ï ¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î¿·¶Ê¡ÖNever-ending¡×¥ê¥êー¥¹µ­Ç°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¡ÖNever-ending¡×¥ê¥êー¥¹µ­Ç°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー5·î14Æü¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î½é¤Î¥½¥í¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¼ê±ÛÍ´Ìé SINGLES BEST¡Ù¤ËÀè¶î¤±¡¢14th¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNever-ending¡×¤ò4·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê&