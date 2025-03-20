【これからの見通し】日銀と米ＦＯＭＣを通過、きょうは英ＭＰＣと一連の米指標 今週の注目イベントである日銀決定会合と米ＦＯＭＣを通過している。ドル円相場は150円での上値の重さを確認しており、148円台へと押し戻されている。ユーロドルは1.09付近に高止まりと、ドイツ議会採決を通過したあとは上昇の勢いが落ち着いている。 この後の海外市場では英金融政策委員会（ＭＰＣ）が政策金利を発表する。日米ほど