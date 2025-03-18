【548話】 3月18日 無料公開 「ONE PIECE」 【拡大画像へ】 集英社は3月18日、尾田栄一郎氏によるマンガ「ONE PIECE（ワンピース）」第548話「ありがとう」の無料公開を少年ジャンプ+にて開始した。 今回のエピソードではルフィたちがインペルダウンからの脱獄に成功し、軍艦へとたどり着く。一方で正義の門がその行く手を塞いでいた。 次回549話は3月25日に無料公開