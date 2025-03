Googleの親会社であるAlphabetが、サイバーセキュリティスタートアップのWizを改めて買収するため、事前協議に入っていることが明らかになりました。買収額はおよそ300億ドル(約4兆4800億円)だとのことです。Exclusive | Google in Fresh Talks to Buy Cybersecurity Startup Wiz for $30 Billion - WSJhttps://www.wsj.com/business/deals/alphabet-back-in-deal-talks-for-cybersecurity-startup-wiz-41cd3090Google revives tal