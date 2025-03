Mizkanは「味ぽん」ブランドの新商品として粉末タイプの「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」、たまごかけごはん専用の「味ぽん for TKG」をそれぞれ一部店舗で先行発売した。「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」は、顆粒の醤油にお酢のチップや柑橘をブレンドし、「味ぽん」らしさを実現した新しいタイプの調味料。2月13日から全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗で先行販売を始めた。かけるだけの手軽さ