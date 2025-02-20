韓国代表の指揮官ホン・ミョンボ監督が、韓国サッカー協会の事務所を欧州に設置すべきだと提言した。韓国の『Sports Times』によれば、先月ヨーロッパ視察を終えたホン・ミョンボ監督が「私たちもヨーロッパにオフィス（の設置）が必要な時期だと思う」と発言した。同メディアによると、韓国のライバルである日本サッカー協会（JFA）はすでにドイツ・デュッセルドルフにオフィスを設置しており、欧州で活躍する日本人選手のバック