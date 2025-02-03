総合格闘家の平本蓮は2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。平本は昨年の大晦日大会「RIZIN DECADE」で赤田プレイボイ功輝が五明宏人に1－2で判定負けしたことを不服とし、判定結果に抗議文を提出していたが、その回答が届いたと動画内で発表した。 ■審判機構の回答に「これに抗議文出す！」 抗議文への回答は、試合の当事者である赤田が読み上げ、「赤田陣営からの抗議に対し、RIZIN競技陣営機構は次の通り回答する。