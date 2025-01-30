2月15日に東京ニュース通信社より発売される「BLT MONSTER Round 4」。今号の表紙をグラビア界の新星・榎原依那が飾った。 【写真】榎原依那の肉体美に迫る「BLT MONSTER Round 4」を見る 「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。今号の表紙を務めた榎原依那は、昨年グラビア界に彗