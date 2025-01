近年では株や仮想通貨の取引をオンラインで簡単に行える数多くのアプリが登場しています。しかし、こうしたアプリには麻薬である「クラック・コカイン」のような依存のリスクがあることを海外メディアのウォール・ストリート・ジャーナルが指摘しています。More Men Are Addicted to the ‘Crack Cocaine’ of the Stock Market - WSJhttps://www.wsj.com/finance/stocks/stock-market-trading-apps-addiction-afecb07a株や仮想通