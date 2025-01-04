かつてサッカー界一の人気選手だった元イングランド代表デイヴィッド・ベッカム。現在は、リオネル・メッシらが所属するMLSインテル・マイアミの共同オーナーを務めている。MLSはシーズンオフに入っており、ベッカムは娘であるハーパー・セブンさんと一緒にNBAのインディアナ・ペイサーズ対マイアミ・ヒート戦を観戦する様子をSNSに投稿した。 この投稿をInstagramで見る David Beckham(@davidbeckham)がシェア