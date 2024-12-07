¤ä¤Ï¤ê¥É¥ëÇã¤¤°ÕÍß¤Ïº¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¼º¶ÈÎ¨¤¬£´¡¥£²¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¥É¥ëÇä¤ê¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ëº£·î¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤Î£°¡¥£²£µ¡ó¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤ò³Î¼Â»ë¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Çä¤ê°ì½ä¸å¤ÏµÞÂ®¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï±ß¤ÎÆ°¤­¤¬ºîÍÑ¤·¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤ä¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤½¤ÎÆ°¤­¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ »Ô¾ì¤ÎÍèÇ¯¤Î¥É¥ë¹â´üÂÔ¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤µ