アジア株上海株は上昇も高まるトランプ関税リスク、脱ドルならBRICSに100%関税香港株上げ帳消し 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 19426.86（+3.25+0.02%） 中国上海総合指数 3360.38（+33.93+1.02%） 台湾加権指数 22790.18（+527.68+2.37%） 韓国総合株価指数 2468.29（+12.38+0.50%） 豪ＡＳＸ２００指数 8441.10（+4.87+0.06%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79806.38（+3.5