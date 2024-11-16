女優の橋本環奈（25歳）が、11月16日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。“普段の麻生久美子”について語った。番組は今回、「『おむすび』特集 in 福岡」と題し、ヒロインを務める橋本環奈と、祖母役の宮崎美子が生出演。連続テレビ小説「おむすび」で母親役を演じている麻生について、普段はどうなのかと質問が出る。これに橋本は「もう久美子さん自身がすっごいあったかい人なので、本当にもう“最高のお母さん”