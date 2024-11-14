2000年代のインテルでストライカーとして活躍したアドリアーノ氏は自伝『Meu Medo Maior』の出版を前に自身のキャリアと現在の生活について赤裸々に語った。『The Players Tribune』で伝えている。サッカー界で”皇帝”の愛称で親しまれたアドリアーノ氏は全盛期だった当時、イタリアの地で眩いほどの輝きを放ち、サッカー選手として最高の時間を過ごしていた。それでも、プロ選手としてのストレス、愛する父親の死、そして抜け出