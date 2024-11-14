NY株式13日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均43958.19（+47.21+0.11%） S＆P5005985.38（+1.39+0.02%） ナスダック19230.74（-50.66-0.26%） CME日経平均先物38985（大証終比：+335+0.86%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。取引開始前に１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表され、米株式市場はポジティブな反応を見せた。ほぼ予想通りの内容となり、インフレの落ち