女優の吉高由里子（36歳）が、8月29日放送された情報番組「ニュースーン」（NHK総合）に出演。“覚えている最も古い記憶”について聞かれ「すごく意地悪な自分しか出てこなくて」と語った。大河ドラマ「光る君へ」に出演している吉高由里子が、番組のインタビューに対応。覚えている最も古い記憶について聞かれると、「すごく意地悪な自分しか出てこなくて」と話し、幼稚園の頃に先生にしていたイタズラ話を披露する。そして吉高は