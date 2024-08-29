今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」に投稿された1本の動画です。無償の愛に溢れた動画は4万8000回以上も再生され、「なんていじらしいの」「忠犬ハチ公のよう」「表情が全然違う」など、多くのコメントが寄せられ話題になっています。 【動画：『体調悪いのに…』老犬が"お母さんの帰宅"で見せた行動…まさに『無償の愛』尊い光景】 あいちゃん療養中 動画の主役は、柴犬のあいちゃん。のどかな田舎町で