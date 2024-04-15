入社当時は優秀だったのに、2、3年後にはパッとしない「指示待ち社員」に……。産業医の井上智介さんは「こうした若手は、まじめだが失敗経験が少なく、失敗することを恐れるタイプが多い。そこにさらに、“優秀な”上司がついてしまうと、意図せず“指示待ち社員”を育ててしまう傾向がある」という――。写真＝iStock.com／PhonlamaiPhoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PhonlamaiPhoto■「優秀な新人」が「パッとし