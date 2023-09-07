故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、「ギネスワールドレコーズ」は、同氏の記録を公式サイトから削除したことをＨＰで公表しました。 【写真を見る】「ギネス」がジャニー喜多川氏の「記録」を公式サイトから削除性加害問題を受け「本状況において記録掲載は適さないと判断」ジャニー氏は、「最も多くのNo.1シングルをプロデュースした人物」などのギネス記録に認定されていました。 「ギネスワールドレコーズ