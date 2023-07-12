¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î»³²¼Ã£Ïº»á¡Ê70¡Ë¤¬7·î9Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø»³²¼Ã£Ïº¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ËÂÐ¤·Ìó£·Ê¬´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ó¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³²¼»á¤ÏSNS¤Ê¤É¤ò°ìÀÚ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀ­²Ã³²ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï»³²¼»á¤â½êÂ°¤¹¤ë¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾¾Èø·é»á¡Ê55¡Ë¤È¤ÎÆÍÁ³¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤À¡£¾¾Èø»á¤Ï£±Æü¤Ë¡Ô15