Googleはこのほど「Google Online Security Blog: How we fought bad apps and bad actors in 2022」において、2022年にGoogle Playストアに公開される予定だった143万の悪質なアプリを防止したことを伝えた。機械学習システムおよびアプリ審査プロセスへの継続的な投資と合わせ、セキュリティ機能やポリシーの強化を行うことで違反アプリの公開を防ぐことができたと報告している。Google Online Security Blog: How we fought bad