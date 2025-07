Googleは2025年8月21日に新製品発表イベントのMade by Googleを開催予定ですが、この中で発表されると目されている「Pixel 10」の公式イメージをGoogleがひと足先に公開しました。発表前にPixel 10の公式画像を公開した理由について、テクノロジーメディアのThe Vergeは相次ぐリークへの対処ではないかと指摘しています。Google solves its Pixel 10 leaks by just showing us the phone | The Vergehttps://www.theverge.com/news