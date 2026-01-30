by Ethen Reraカリフォルニア州サンフランシスコの連邦地方裁判所は2026年1月29日に、元Googleのソフトウェアエンジニアである中国国籍のレオン・ディン被告に対し、企業秘密の窃盗と経済スパイの罪で有罪判決を下しました。判決は11日間にわたる陪審裁判を経て下され、12人の陪審員は被告がアメリカの巨大IT企業であるGoogleからAIに関連する膨大な機密情報を盗み出し、密かに協力していた2つの中国企業に利益をもたらしたとして